La Xunta destaca la recuperación de la almeja en la ría de Arousa en la última campaña con ventas por 3 millones

Publicado 07/06/2019 18:21:57 CET

La regeneración de la última década alcanza en zonas productivas gallegas los 12,5 millones de metros cuadrados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, ha destacado la recuperación de la producción de distintas especies de almejas en la última campaña en la ría de Arousa, con 446 toneladas de bivalvos y 3,2 millones de euros facturados en primera venta.

En la comisión de Pesca del Parlamento gallego, ha remarcado que las descargas registradas entre octubre de 2018 y abril de 2019 ratifican la recuperación iniciada desde la campaña 2014-2015.

No obstante, ha matizado que no se puede hablar en sentido estricto de campaña de libre marisqueo 2018-2019, pues este año entró en vigor el plan de explotación de la Asociación de Rañeir@s da Ría de Arousa para desarrollar su actividad en los bancos de los Lombos do Ulla, Cabío y Boído, mientras que el resto de zonas quedan sometidas a las normas de explotación del libre marisqueo.

Además, Susana Rodríguez ha informado de que se trabaja, con una inversión de más de un millón de euros, para mejorar la ría de Arousa. Hay hasta ocho acciones de investigación aprobadas para mejorar la producción de berberecho y luchar contra la marteiliosis, el parásito que provoca una elevada mortalidad de este bivalvo.

Por su parte, Susana Rodríguez ha destacado la regeneración en la última década de 12,5 millones de metros cuadrados en zonas de trabajo en Galicia. De ellos, 700.000 metros cuadrados de superficie se restauraron en 2017 y 2018.

EJECUCIÓN DE FONDOS FEMP

En otro orden de cosas, en esta comisión la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Isabel Concheiro, ha defendido en esta comisión que Galicia lidera en el conjunto de autonomías la ejecución del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Con todo, reconoce que no se pudo llevar a cabo una ejecución significativa del periodo 2014-2020 hasta el año 2016, debido a la publicación del reglamento europeo que rige este fondo. Explica que provocó el retraso de la aprobación por parte del Ministerio del programa operativo y de los criterios de selección de las órdenes de ayuda de las distintas comunidades.

Concheiro ha indicado que para el periodo 2014-2020, al que se le suman otros tres años de vigencia, Galicia cuenta con 371 millones de euros, lo que supone unos 37 millones por año, mientras destaca que la Comunidad supera esta cifra. Hasta 2018, la Consellería do Mar puso a disposición del sector unos 142 millones.