La Xunta destina 12,4 millones a formación para blindar el relevo generacional y la promoción profesional

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visita el desarrollo del curso de Patrón Costero Polivalente. - XUNTA

FERROL, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido este miércoles en Ferrol la formación como el "pilar fundamental" para garantizar el futuro del sector marítimo-pesquero gallego.

Durante una visita a la Escuela Oficial Náutico-Pesqueira de la ciudad, Villaverde ha anunciado que el Gobierno autonómico destinará este año 12,4 millones de euros a la capacitación del sector, un presupuesto orientado tanto a la incorporación de nuevos trabajadores como a la promoción de quienes ya están en activo.

Acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, la titular de Mar ha supervisado el desarrollo del curso de Patrón Costero Polivalente en la especialidad de Máquinas. Esta titulación es una de las más demandadas actualmente, ya que permite a los profesionales completar sus competencias y ascender en la jerarquía técnica de los buques.

Allí, Villaverde ha puesto en valor las instalaciones de la escuela ferrolana, destacando de forma especial su aula de seguridad, una infraestructura "única" a la que acuden alumnos de las escuelas náutico-pesqueras de toda Galicia.

"Fomentamos tanto la incorporación de nuevos trabajadores como la promoción de los que ya están dentro del mar, incrementando anualmente el presupuesto", ha señalado la conselleira ante los medios, subrayando que esta inversión busca que el mar siga siendo "símbolo de la calidad de Galicia".

MÁS DE 600 BENEFICIARIOS

Por su parte, la Escuela de Ferrol se consolida como un centro estratégico para la flota gallega. Según los datos de la Consellería, cerca de 650 personas se benefician anualmente de sus acciones formativas, que incluyen desde enseñanzas regladas hasta formación no reglada.

Además, el centro gestiona cada año más de 1.000 expedientes relacionados con titulaciones náutico-deportivas, con casi 500 personas acudiendo a sus instalaciones para examinarse.

La inversión de 12,4 millones de euros busca responder a las necesidades reales de una flota que demanda perfiles técnicos altamente cualificados. Según la Xunta, el objetivo final es mejorar la seguridad a bordo y asegurar la competitividad de un sector que es motor económico de la comunidad.

"La formación es la herramienta clave para el relevo generacional", ha concluido Villaverde, insistiendo en que la profesionalización de la flota es el camino para asegurar la continuidad de la actividad pesquera frente a los retos normativos y laborales actuales.