La Xunta destina 14 millones para que las pymes que transforman productos del mar mejoren sus instalaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha destinado 14 millones de euros a ayudas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de transformación de productos pesqueros y de acuicultura puedan mejorar sus instalaciones.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el Consello da Xunta ha aprobado este lunes la convocatoria de las ayudas, que será publicada próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Entre las acciones que son objeto de apoyo, cofinanciadas por tercera vez con el Fondo Europeo Marítimo, Pesca e Acuicultura (Fempa), está la optimización de los procesos de transformación, la innovación en el ámbito de la industria de procesado de peces y en la transformación de moluscos.

También, ha añadido la Xunta, la ampliación y adquisición de equipamientos en las plantas de este sector y mejoras en materia de eficiencia energética, entre otras.

Así, los beneficiarios de estas subvenciones son las pequeñas y medianas empresas de transformación de los productos pesqueros y de acuicultura que realizan inversiones que contribuyen, entre otras cuestiones, a ahorrar energía; mejorar la seguridad; optimizar los procesos de transformación; contar con nuevos productos y procesos o mejores sistemas de gestión.