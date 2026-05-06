La Xunta destina más de 2 millones para completar el proceso de transformación digital de las lonjas gallegas

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para la inversión de más de 2 millones de euros hasta 2028 para seguir avanzando en la transformación digital de las lonjas gallegas.

Durante el acto de firma, Marta Villaverde ha señalado que este acuerdo se enmarca en el objetivo de la Xunta de llegar a 2028 con el cien por cien de establecimientos de primera venta operando "con los estándares tecnológicos más avanzados de Europa".

Esta modernización, ha apuntado la conselleira, se traduce en "menos burocracia y más facilidades para los profesionales", ya que las herramientas digitales facilitan el día a día en el sector, gracias a digitalizar trámites como el pesaje, la facturación o la contabilidad de las cofradías. Además, se abren nuevas oportunidades de negocio, permitiendo al comprador revisar los lotes y participar en las pujas a tiempo real desde su teléfono.

Villaverde también ha destacado el compromiso con el consumidor y la seguridad alimentaria, porque la tecnología garantiza "una trazabilidad total", controlando el producto de forma rigurosa desde el minuto de la descarga hasta la llegada a la mesa. "En definitiva, con 'Lonxas Galegas 4.0' estamos demostrando que en Galicia la tradición marinera y la tecnología de vanguarda pueden y deben ir de la mano".

Por su parte, Miguel Corgos ha recordado que ese proyecto ya ha beneficiado a 53 lonjas y 68 cofradías, y ha señalado que es "un ejemplo claro de como la tecnología puede transformar un sector clave" de Galicia. Así, ha permitido mejorar la conectividad de las lonjas y ampliar la capacidad de comunicación mediante la conexión a la Rede Corporativa de Comunicacións de la Xunta, así como reforzar la seguridad y fiabilidad.

Además, la Administración autonómica trabaja para incorporar nuevas funcionalidades, como un portal que difunda en tiempo real los productos y precios que se van a pujar, la posibilidad de añadir imágenes en tiempo real o facilitar soluciones para agrupar en una lonja virtual la venta de productos de distintas lonjas.

RENOVACIÓN DE COMISIONES EN EL CONSELLO GALEGO DE PESCA

Por otra parte, la Xunta ha iniciado este miércoles la renovación de los órganos de trabajo de la Consello Galego de Pesca. Así, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha presidido varias reuniones con las asociaciones del sector para la designación de los nuevos representantes de sus comisiones.

De este modo, se ponen en marcha las comisiones de trabajo con una representatividad completamente actualizada, "un paso dirigido a dinamizar y enriquecer las aportaciones y la labor del Consello", ha señalado la Xunta.

Así, por un lado se abordó la distribución de los vocales de las asociaciones de armadores en áreas como pesca de litoral, actividad en aguas comunitarias e internacionales, política social y seguridad de la flota. También se convocó a los profesionales de la comercialización, primera venta y organizaciones de productores para elegir a los miembros de su comisión específica.