Xunta entrega al comisario de Pesca los informes que avalan el rechazo gallego a recortes en TACS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, ha entregado esta tarde al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, los informes socioeconómicos encargados por la Xunta a la Universidad de Santiago de Compostela, y que avalan que los recortes propuestos por la Comisión Europea, basados en los informes del ICES, para la caballa, la bacaladilla y el abadejo suponen un "grave perjuicio para los intereses y la viabilidad de la flota gallega".

Con esta acción, enmarcada en la ronda de contactos que la responsable autonómica está teniendo con motivo del Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE (Agrifish), Villaverde ha continuado poniendo en valor la importancia que tiene la actividad pesquera para Galicia, tanto en términos de empleo, como de competitividad empresarial y de desarrollo de los territorios costeros.

La responsable autonómica también se ha reunido con el vicepresidente de Mar y Litoral de Bretaña, Danieal Cueff, con el que ha compartido temas que afectan a ambas regiones por ser zonas "altamente dependientes de la pesca".

Es el caso, de la repercusión que tiene para las flotas gallega y la bretona la reducción del 70% de la cuota para la caballa o el nuevo Marco Financieiro Plurianual y, en este sentido, la importancia del mantenimiento de los Grupos Grupos de Acción Local Pesquero (GALP) como agentes dinamizadores de las poblaciones del litoral de ambas regiones.

En este sentido, Villaverde le ha entregado a Cueff una copia del dictamen aprobado por unanimidad del Consejo Gallego de Pesca que rechaza, precisamente, la propuesta anunciada por la CE, y sentó las bases para establecer nuevas alianzas que beneficien la ambas regiones, en aras de seguir siendo el altavoz del sector en las instancias europeas.

En el encuentro también participaron la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, y representantes del sector pesquero gallego.