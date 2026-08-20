La Xunta erige la Festa do Mar de Combarro como "escaparate excepcional" para la gastronomía y cultura marinera

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la inauguración de la Festa do Mar de Combarro. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha remarcado la capacidad de la Festa do Mar de Combarro para proyectar la identidad marinera, promover el consumo de productos pesqueros de proximidad y dinamizar la economía local.

Así lo ha hecho este jueves durante su participación en la inauguración de la fiesta, donde ha estado acompañado por el alcalde de Poio, Ángel Moldes.

Villaverde ha señalado a Combarro como un "enclave privilegiado" para esta celebración gracias a su patrimonio histórico y a su tradición vinculada a la pesca artesanal.

A renglón seguido, la conselleira ha destacado el trabajo conjunto entre la administración local, los vecinos, los profesionales del mar y de la hostelería para consolidar un programa que une gastronomía, divulgación cultural y actividades náuticas.

"Esta fiesta es un referente para la puesta en valor de nuestra identidad marinera, el reconocimiento al oficio de los profesionales del mar y la promoción de unos productos de máxima calidad y frescura", ha remarcado la titular de Mar.