La Xunta estudia nuevas vías de colaboración con la Fundación para la Pesca y el Marisqueo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, reunida con representantes de la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (Fundamar) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este lunes con representantes de la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (Fundamar) para estudiar nuevas vías de colaboración e impulsar la actividad marítimo-pesquera.

En la reunión, en la que también han analizado los proyectos puestos en marcha, Villaverde ha destacado el trabajo de esta entidad, "centrado en el desarrollo sostenible, la apuesta por la innovación y la mejora de la calidad de vida de los profesionales del mar".

Todo ello en el marco de la ronda de contactos que la conselleira está llevando a cabo con los distintos agentes del sector, "en aras de reforzar la colaboración y el diálogo institucional para poner en marcha políticas que den respuesta a las necesidades actuales del tejido socioeconómico pesquero".

En este contexto, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, se ha reunido este lunes con la Asociación Gallega de Carpintería de Ribeira (Algacari) para analizar el estado actual del sector y estudiar líneas de colaboración.

"En pro de la preservación y promoción del patrimonio marítimo gallego, en términos de adaptación a las nuevas tecnologías y a la apertura de mercados", ha detallado la Xunta en una nota de prensa.