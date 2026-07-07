La Xunta evalúa iniciativas para convertir las algas de arribazón en un recurso industrial

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, se ha reunido con las responsables de la empresa Orixe Salgada, Elena Fontán Alende y Fátima Rodríguez Figueiras, para abordar las problemáticas y las oportunidades que presentan las algas de arribazón en el litoral gallego.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, durante la reunión, la directora xeral ha evaluado el impacto ambiental y económico que estos episodios tienen sobre el sector marisquero, analizando estrategias conjuntas que permitan cambiar la gestión actual para pasar del concepto de "residuo" al de "recurso de alto valor".

En la reunión han presentado el modelo técnico de Orixe Salgada, un proyecto de biorrefinería circular de residuo cero que cuenta con aval científico, liderazgo por la propia Elena Fontán, oceanógrafa e investigadora del programa DOMAR.

Esta iniciativa ha recibido un importante impulso con el Premio Agader 2025 y a la reciente selección para los programas de aceleración nacional AgroBank Tech y Crecemos Juntas, despertando también el interés de la Secretaría Xeral de Pesca por su escalabilidad al conjunto del sector nacional.