La Xunta firma con la cofradía de Redondela el convenio de recuperación marisquera por 653.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este jueves con la cofradía de pescadores San Xoan de Redondela el convenio de colaboración dirigido a impulsar la regeneración de los bancos marisqueros dañados por las intensas precipitaciones de comienzos de año. A través de esta colaboración, la Xunta movilizará un presupuesto total de 653.488,65 euros, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Esta medida garantiza un respaldo económico directo para un total de 82 mariscadoras a pie, quienes percibirán compensaciones por los trabajos de regeneración de hasta 700 euros mensuales. Además, supone un avance en la cogestión e implicación del propio sector, y recoge una ponencia de intervenciones directas para recuperar la capacidad productiva del medio marino.

Entre las principales acciones acordadas destaca el acondicionamiento y labrado del sustrato en doce bancos marisqueros -abarcando más de 693.000 metros cuadrados- mediante el uso de motocultores o métodos manuales.

Asimismo, durante la bajamar se procederá a la limpieza y retirada sistemática de restos orgánicos e inorgánicos. La hoja de ruta contempla también un control riguroso de especies depredadoras y competidoras, como el cangrejo verde (Carcinus maenas) y los caracoles marinos (Nucella lapillus y Ocenebra erinacea), mediante el empleo de nasas y muestreos de seguimiento sistemático.

Para fortalecer la biomasa, se realizarán rareos y traslados selectivos, así como tareas de preengorde de almeja fina y babosa bajo redes protegidas, culminando con el sembrado de unidades autóctonas adaptadas a las necesidades de cada arenal. El plan se complementa con turnos de vigilancia mensual nocturna y diurna para combatir el furtivismo, además de jornadas de formación especializada sobre biología y gestión de la actividad marisquera.