La Xunta pide al Gobierno actualizar los datos científicos de bacalao y gallineta tras los acuerdos de la NAFO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha reclamado al Gobierno central que actualice los datos científicos sobre talla, edad y madurez de los stocks de bacalao y gallineta de la división 3M tras la reunión anual de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO), al considerar que la falta de información desde 2023 incrementa la incertidumbre sobre la evaluación de estos recursos y sus posibilidades de captura.

La Consellería do Mar ha dado cuenta este lunes al Consello de la Xunta del informe sobre los resultados de la 48ª reunión anual de la NAFO, celebrada entre el 21 y el 25 de septiembre en Vilna (Lituania), en la que han acordado para 2027 reducciones en los TAC de fletán negro, gallineta 3M y bacalao 3M, aunque en los tres casos han sido fijados en el límite superior de las recomendaciones científicas.

En concreto, el TAC del fletán negro ha quedado establecido en 14.351 toneladas, un 2,57% menos que en 2026; el de la gallineta 3M, en 12.059 toneladas, un 22,88% menos; y el del bacalao 3M, en 12.452 toneladas, un 18,9% inferior al del ejercicio anterior.

La Xunta ha indicado que "mantiene discrepancias" con los criterios empleados para aplicar la regla de control de capturas utilizada para determinar el TAC del fletán negro. Asimismo, ha indicado que la tendencia descendente en el caso del fletán negro, está relacionada con la parametrización de la regla de control de capturas, que "introduce una tendencia descendente continuada desde 2023".

Esta evolución, según ha indicado la Consellería do Mar, responde a la interacción entre un objetivo a largo plazo "altamente conservador", la ponderación de la tendencia, los límites asimétricos de variación del TAC y el punto de partida de la incertidumbre del modelo utilizado en la evaluación estratégica de gestión.

En el caso del bacalao y la gallineta de la división 3M, la Consellería ha situado el principal problema en la falta de actualización desde 2023 de los datos sobre talla, edad y madurez de los stocks. La Xunta ha indicado que esta situación "genera un problema" al aumentar la incertidumbre en el resultado de la evaluación y en las proyecciones.

Por ello, reclama al Gobierno central que aborde la disponibilidad y el análisis de los datos recopilados durante las campañas científicas para resolver los problemas existentes de cara al próximo año y evitar que el sector pueda verse "paralizado" por esta falta de información.

La flota gallega que opera en el área regulada por la NAFO está formada por alrededor de diez buques con puerto base en Vigo, Cangas y Marín, que generan más de 200 empleos directos a bordo, además de otros puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad.

AYUDAS PARA PYMES

En otro orden de asuntos, la Xunta ha elevado a 19 millones de euros la dotación de las ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y de la acuicultura, lo que ha permitido apoyar a 69 proyectos en la convocatoria de 2026.

La convocatoria ha partido, inicialmente, de un crédito de 14 millones de euros, distribuido en cinco millones de euros para 2026 y nueve millones de euros para 2027. Posteriormente, la Consellería do Mar ha ampliado la dotación en cinco millones de euros adicionales, repartidos a partes iguales entre ambas anualidades, por lo que el crédito ha ascendido a 7,5 millones en 2026 y 11,5 millones en 2027.

Así, en la primera selección han sido aprobados 39 expedientes y otras 35 solicitudes no pudieron ser seleccionadas por insuficiencia de crédito y han sido integradas en la lista de reserva. De esta forma, la ampliación presupuestaria ha permitido posteriormente 31 nuevos proyectos procedentes de la misma lista, lo que elevó a 69 el número total de iniciativas apoyadas.

Entre las actuaciones apoyadas destacan por su dimensión los proyectos promovidos por Transfrío Rías Baixas, S.L. y Conservera de Rianxo, S.A., a los que el Consello de la Xunta ha autorizado la concesión de ayudas por un importe conjunto de 8.362.444,73 euros.

REFUERZO FIRMES PUERTOS Por otra parte, la Xunta destinará 4,1 millones de euros a la reposición y refuerzo de firmes en los viales de 34 puertos de titularidad autonómica. Con ello, permitirá mejorar la seguridad y las condiciones de circulación en estos puertos de las tres provincias costeras.

Los trabajos saldrán a licitación por un importe inicial de 4,1 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 15 meses. Los documentos y los pliegos del concurso estarán disponibles desde este lunes en la plataforma de Contratos de Galicia, en el perfil del contratante y en la página web oficial de Portos de Galicia.