La Xunta pone en valor el peso de Jealsa como uno de los referentes de la cadena mar-industria gallega

Visita de la conselleira do Mar a las instalaciones de Jealsa en Boiro (A Coruña), el 27 de agosto de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este jueves las instalaciones de Jealsa en Boiro (A Coruña), donde ha conocido los principales proyectos de la compañía para ampliar y modernizar su capacidad industrial.

La conselleira ha mantenido un encuentro con el presidente de la conservera, Jesús M. Alonso Escurís y otros responsables de la empresa, y ha puesto en valor el papel de esta compañía como "uno de los referentes de la industria conservera gallega y española" y como uno de los motores económicos de la comarca del Barbanza.

La planta de Bodión en Boiro genera unos 1.200 empleos directos y el grupo cuenta con unos 3.600 trabajadores, logrando en 2025 una facturación récord.

Marta Villaverde también ha recordado el apoyo que la Xunta ha dado para consolidar la actividad de Jealsa en Boiro, mediante la ampliación excepcional de la concesión en Bodión, autorizada el pasado mes de noviembre. Esta medida, ha recordado la Consellería, permite a Jealsa mantener su actividad en este espacio hasta junio de 2067.

Esta ampliación está vinculada al compromiso de la compañía de invertir 8 millones de euros en la modernización y ampliación de las instalaciones, incluyendo la mejora de la eficiencia energética de la nave principal, la construcción de una nave nueva y la reconstrucción de otra instalación industrial.

En su visita, Marta Villaverde también ha conocido las actuaciones vinculadas al plan de inversiones de la empresa y sus proyectos en materia de innovación, digitalización, economía circular y sostenibilidad.