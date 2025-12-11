La Xunta publica la norma reguladora de los sorteos para obtener permisos de pesca fluvial para 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta publica este jueves en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se fijan las normas de los sorteos y de la venta de permisos de pesca en cotos para la temporada 2026.

En esta ocasión se realizará un único sorteo por provincia para los permisos de trucha, reo, pesca intensiva y pesca sin muerte. La fecha prevista para la realización del sorteo es el próximo 27 de enero de 2026 a las 12,00 horas.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes a partir de este viernes, 12 de diciembre, y el plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de diciembre. De este modo, el 9 de enero se publicarán las listas provisionales con las personas excluidas y admitidas en el proceso y el 20 de enero saldrán las definitivas.

Las solicitudes se deberán presentar preferentemente por vía electrónica a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta. De forma opcional, también se podrán presentar las solicitudes en papel en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la ley de procedimiento administrativo común.

Cada participante solo podrá figurar en una solicitud individual o en un grupo para cada uno de los sorteos. Los resultados podrán consultarse en la web de pesca fluvial y en los servicios provinciales de Patrimonio Natural.