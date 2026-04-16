La Xunta reivindica el "excelente momento" de la industria naval gallega y su "impacto" en la actividad pesquera

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reivindicado este jueves el "excelente momento" de la industria naval gallega y su "impacto" en la actividad marítimo-pesquera. En concreto, lo ha hecho en la inauguración del seminario 'Naval 2026: Construir, reparar, asegurar y financiar', organizado por la Asociación Española de Derecho Marítimo y Abanca.

En este sentido, ha incidido en la diversificación del sector como "una de sus principales fortalezas", con la construcción de buques de nueva generación destinados a actividades pesqueras, transporte de mercancías, pasaje, offshore, investigación científica o seguridad y defensa.

Un contexto que, en palabras de Villaverde, "consolida la comunidad como referente internacional en esta materia, alcanzando los mejores niveles industriales de los últimos 15 años".

La clausura del encuentro ha corrido a cargo de la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, quien ha recordado las prioridades del Plan Director da Construcción Naval --aprobado por el Gobierno gallego para el período 2025-2027 y que movilizará casi 63 millones de euros--.

Prioridades que pasan por "fomentar la digitalización y la innovación, apostar por la internacionalización e incentivar el empleo calificado en un sector que en Galicia genera unos 14.000 puestos de trabajo directos".

COFRADÍA DE LAXE

En otro orden de asuntos, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha visitado este jueves la Cofradía de Pescadores de Laxe para evaluar el impacto de las distintas líneas de ayuda que la Consellería do Mar mantiene activas en la zona.

Allí, la representante autonómica ha destacado que en los últimos años la Xunta apoyó a esta entidad con ayudas que suman más de 270.000 euros, "una inversión clave" para el sector pesquero de la zona.

En concreto, el Gobierno gallego ha subrayado en una nota de prensa el "peso social" de la cofradía, compuesta actualmente por más de 60 personas, "que constituye un pilar económico fundamental para el municipio y la comarca".