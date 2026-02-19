La Xunta reivindica el grado de ejecución del fondo europeo de pesca y pide un prespuesto "estable"

La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, mantienen un encuentro con representantes de la Comisión Europea - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, han mantenido un encuentro bilateral con representantes de la Comisión Europea.

En ella, informa la Xunta, se ha abordado el grado de ejecución del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) de Galicia.

Durante la reunión, celebrada en la Secretaría General de Pesca en Madrid, la Xunta ha trasladado a la Comisión Europea que Galicia superó al cierre de 2025 el objetivo de ejecución marcado, "alcanzando un 105% de lo previsto, con un volumen de gasto certificado próximo a los 65 millones de euros".

"Galicia está demostrando que cuenta con un modelo de gestión solvente, riguroso y alineado con los objetivos comunitarios, capaz de transformar los recursos europeos en inversión real para el sector", ha remarcado Marta Barreiro.

También ha incidido en la importancia de dotar al próximo marco financiero plurianual de un presupuesto específico, suficiente y estable para la pesca y la acuicultura, en línea con la posición recogida en el dictamen del Consello Galego de Pesca, descartando cualquier reducción.