La Xunta remite al Estado para el pago de ayudas a mariscadores de O Burgo: "Lo tiene que asumir el promotor"

A CORUÑA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha remitido al Gobierno central el pago de ayudas a los mariscadores de la ría de O Burgo que las reclaman mientras no puedan faenar por las obras de dragado de la misma y hasta que las crías no lleguen al tamaño legal permitido para la actividad marisquera.

A preguntas de los periodistas, con motivo de un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, en una jornada en la que mantendrá también reuniones con representantes del sector, ha insistido en el "apoyo" de la Xunta "desde el primer momento" al colectivo.

"El origen de la parada -- de los mariscadores -- son precisamente esas obras, que fue un dragado promovido por el Ministerio, todas las consecuencias de esa obra las tiene que asumir el promotor", ha insistido.

Estas declaraciones las ha hecho con motivo de una visita a la Autoridad Portuaria de A Coruña y en una jornada en la que, además de reuniones con el sector, visitará el Puerto Exterior.