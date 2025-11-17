La Xunta siembra 130.000 unidades de cría de almeja en el banco marisquero de O Bohído

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, arrojando crías de almeja al banco marisquero del Bohído - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha sembrado este lunes 130.000 unidades de almeja babosa procedentes del minicriadero de O Vicedo para restaurar el banco marisquero de O Bohído, en la ría de Arousa.

La acción, en la que ha participado la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, fue llevada a cabo en una superficie de 500 metros cuadrados.

Concretamente, entre mayo de 2022 y noviembre de 2025 sembraron en el banco de O Bohído 337 kilos de juveniles de almeja, correspondiendo la mayor parte a babosa con un tamaño medio global de 27,8 milímetros. La superficie total sembrada en el período indicado fue de 2.934 metros cuadrados.

En relación al presupuesto destinado, se ha contado con una inversión desde el año 2023 al 2025 de 6.620.637 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Además, Ángeles V. Suárez ha destacado que desde la Consellería do Mar se han presupuestado para 2026 una cifra de 3.975.000 euros para las necesidades del sector pesquero. Concretamente, las partidas irán destinadas a la explotación sostenible de los recursos, la mejora de las zonas de producción y protección de los ecosistemas y las paralizaciones temporales.

Por otro lado, la directora xeral ha subrayado que el marisqueo es un pilar fundamental en la economía y en la identidad costera de Galicia, por lo que se pretende recuperar la actividad de los bancos y preservar el equilibrio del ecosistema.

Así pues, recuerda que estas acciones contribuyen a revertir una situación en la que el stock de bivalvos se vio afectado por las abundantes lluvias y por la alta temperatura y baja salinidad de las aguas.

Por último, cabe destacar que durante este último trimestre el banco marisquero de O Bohído permanecerá en veda y, a comienzos de 2026, entrará en parada biológica. Durante estos periodos, las personas mariscadoras recibirán las compensaciones económicas correspondientes.