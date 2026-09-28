La Xunta traslada a la Comisión Europea sus alegaciones a la consulta sobre pesca sostenible para cuotas de 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado cuenta del informe de la Consellería do Mar relativo a las alegaciones de Galicia a la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre la pesca sostenible en la UE y las orientaciones para fijar las posibilidades de pesca de 2027.

En rueda de prensa, el titular del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, indica que se reclama que Galicia "no tenga recortes injustificados" y tenga en cuenta las reivindicaciones de la principal potencia pesquera europea.

Apunta a la importancia en el nuevo periodo de remarcar la gestión "responsable", al tiempo que muestra su preocupación por el alza continua de precios de carburantes, puesto que cada subida de diez céntimos reduce en 156 millones los márgenes de la flota europea.

En sus aportaciones a Bruselas, la Xunta defiende que la sostenibilidad ambiental "debe avanzar de manera inseparable junto a la viabilidad socioeconómica y el mantenimiento del empleo costero".

GESTIÓN RESPONSABLE

En este sentido, Galicia reivindica que el Golfo de Vizcaya y las aguas ibéricas sean reconocidos como un modelo de gestión responsable, puesto que la mortalidad pesquera cayó con más rapidez que en ninguna otra zona del Atlántico Nordeste.

Considera que "la lenta recuperación de algunas especies, debida a factores ambientales o a terceros operadores, no puede justificar penalizaciones generales para una flota que ya cumple estrictamente con el rendimiento máximo sostenible (RMS)".

El documento remitido por la titular de Mar, Marta Villaverde, hace hincapié en la urgencia de abordar la crisis de los combustibles con una estrategia estructural y con financiación específica, de modo que se superen las ayudas paliativas puntuales.

Igualmente, la Xunta exige revisar la normativa comunitaria de capacidad pesquera para distinguir entre aumentar el esfuerzo extractivo e invertir en buques más seguros y menos contaminantes, de forma que los topes de arqueo y potencia no bloqueen la modernización.

Asimismo, la posición gallega insta a la Unión Europea la aplicar trayectorias de gestión plurianuales que eviten flutuaciones bruscas de cuotas de año en año y a replantear la aplicación de la obligación de desembarque hacia un modelo preventivo basado en la selectividad de las artes y en el respaldo científico.

Finalmente, requiere cláusulas espejo y estrictos controles de trazabilidad para evitar la competencia desleal, con especial atención al impacto que sufren sectores clave como la conserva del atún.