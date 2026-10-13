La Xunta urge una "prórroga" del acuerdo con Mauritania para garantizar la actividad pesquera de flota gallega

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha reclamado al Gobierno central actuaciones ante la Unión Europea para lograr, al menos, una "prórroga" del acuerdo con Mauritania y garantizar la actividad de la flota pesquera gallega que faena en sus caladeros.

Así lo ha expuesto en la Comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento gallego, en respuesta a una pregunta planteada por el PPdeG, desde el que se ha denunciado "ausencia" de medidas en esta materia a nivel del Estado.

"Urge la renovación del acuerdo", ha admitido el director xeral de Pesca que, ha recordado que, de no existir avances en esta materia, la flota comunitaria, entre ella la gallega, tendría que abandonar su actividad en la zona a partir del 15 de noviembre.

"Debería ser un asunto de enorme relevancia para la Unión Europea", ha indicado para reprochar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "inacción" en esta materia.

Esto para insistir, además, en que por parte de la Xunta se ha requerido al departamento ministerial actuaciones urgentes de cara a que la Unión Europe impulse las negociaciones. "Los socialistas situaron al sector en una situación crítica", ha aseverado, a su vez, la diputada del PPdeG Nazareth Cendán, quien ha denunciado "falta de diálogo" con el sector por parte del Gobierno central.

REVERSIÓN DE TERRENOS PORTUARIOS

A su vez, en esta Comisión la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, ha demandado al Gobierno central agilizar las resoluciones en relación al procedimiento impulsado por este organismo para devolver a la administración central terrenos que ya no son necesarios para usos portuarios. Con ello, se busca que puedan ser cedidos a los ayuntamientos que estén interesados en su titularidad.

La presidenta de Portos de Galicia ha recordado que se trata de una medida que implica a 25 ayuntamientos y ha destacado que, con excepción de Cedeira, donde se aprobarán próximamente las actuaciones correspondientes en el consejo rector, todo el procedimiento está avanzado en lo que compete, ha especificado, a la Xunta.

"Cuando se haga la reversión no serán suelos de dominio público autonómico y no se aplicará la Ley de Portos de Galicia, pasarán a ser gestionados por la Dirección General de Costas para que el Estado pueda ceder el uso que proceda en favor de los ayuntamientos", ha especificado.

Esto con defensa del diputado del PPdeG Miguel Fidalgo al "diálogo" y la "planificación" en esta materia y con críticas del diputado del PSdeG Carlos López Font, que ha reclamado saber cuántos expedientes están finalizados. "Reclamamos el resultado", ha dicho. A su vez, la diputada del BNG Rosana Pérez ha puesto en duda que se haya impulsado con celeridad esta cuestión para tildar de "tomadura de pelo" algunas actuaciones.

OBSERVATORIO DAS MULLERES RURAIS E DO MAR

En esta misma jornada, ha comparecido la directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Injerto, para dar respuesta a una pregunta del BNG sobre el proyecto de decreto por el que se regula el Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar.

Para la formación nacionalista, falta financiación para que se convierta, además, en un "instrumento real" de cara a la investigación científica. "Hay que darle financiación propia no solo una estructura", han sentenciado desde el BNG.

Frente a ello, la directora xeral ha indicado que será una herramienta para abordar cuestiones como lograr mayor representaciónd en los órganos de decisión. "Estamos trabajando en el desarrollo reglamentario", ha indicado sobre un Observatorio desde el que se prestarán asesoramientos, análisis o seguimientos para cualquier política pública de la Administración autonómica y sus entes dependientes.