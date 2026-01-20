La Xunta ve "positiva" la flexibilización de nuevos controles: "Nos alegramos de que el Ministerio rectificase"

Paro de la flota pesquera de bajura, frente a la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra en Arcade, a 19 de enero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nue - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, valora como "positivo" el acuerdo de la Secretaría General de Pesca y representantes del sector pesquero del pasado lunes para flexibilizar nuevos controles pesqueros, si bien lamenta que no se haya realizado antes. "Nos alegramos de que el Ministerio rectificase de ese planteamiento inicial", ha afirmado.

A preguntas de la prensa este martes en Santiago, la conselleira ha valorado "positivamente" el acuerdo permitirá flexibilizar los controles impuestos por la UE, tales como el pesaje a bordo de especies o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.

"Era una norma desproporcionada que no dejaba trabajar con tranquilidad a nuestra flota artesanal", expone Villaverde.

Así pues, además de llegar a un acuerdo, las cofradías han desconvocado oficialmente el paro de la flota de bajura llevado a cabo el pasado lunes y el cierre de lonjas.

Sobre estas protestas, Villaverde lamenta que el sector pesquero haya tenido que llegar a ese extremo para "ser escuchados" en lugar de que el Gobierno central publicase antes, "en tiempo y forma", esas medidas de flexibilización.

Por otro lado, la titular de Mar ha puesto en valor el papel de la Consellería que, durante estos últimos dos años, ha presentado alegaciones para luchar por los derechos de la flota de bajura.

También se ha quejado de que "no hay comunicación oficial" por parte del Ministerio a las comunidades sobre lo acordado, por lo que espera recibir información por parte del ministro de Pesca, Luis Planas, en la reunión de esta martes con las comunidades.