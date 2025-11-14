Los aeropuertos gallegos sumaron casi 4,7 millones de viajeros hasta octubre y más de 46.000 vuelos operados

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres aeropuertos gallegos han sumado entre enero y octubre de 2025 casi 4,7 millones de viajeros, en 46.493 vuelos operados, según los datos hechos públicos por AENA, que también ha informado de que el número total de viajeros del mes de octubre fue de 483.995, en 4.837 vuelos.

Por terminales, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro operó en octubre 2.053 vuelos comerciales (1.644 nacionales y 409 internacionales), de un total de 2.242 operaciones, y registró 276.814 pasajeros, un 9,3 % menos que en el mismo mes del año pasado. En lo que va de 2025, el número total de viajeros ha sido de 2,7 millones (-11,9 %) y un total de 22.126 vuelos (-5 %).

En Alvedro-A Coruña se registraron en octubre 881 vuelos comerciales (de un total de 1.480 operaciones), de los que 767 fueron nacioales y 114 internacionales, y 116.614 pasajeros, un 10,4 % más interanual. En lo que va de año, la terminal suma 1,07 millones de viajeros (+4,3 %) y 13.895 vuelos (+13,8 %).

Finalmente el aeropuerto de Vigo-Peinador alcanzó los 90.567 pasajeros en un octubre (-0,6 %) y operó 1.115 vuelos, de los que 762 fueron vuelos comerciales (685 nacionales y 77 internacionales). De enero a octubre de 2025, el aeródromo olívico sumó 921.629 pasajeros (+5,2 %) y 10.472 vuelos (+8,9 %).