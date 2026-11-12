Los aeropuertos de Santiago y A Coruña perdieron casi 30.000 pasajeros en octubre y Vigo creció un 5,9%

Archivo - Imagen del aeropuerto de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Santiago y A Coruña perdieron, de forma conjunta, casi 30.000 pasajeros en el mes de octubre, mientras que Vigo fue el único aeródromo que experimentó un crecimiento, del 5,9%.

Según los datos publicados este jueves por Aena, los tres aeropuertos gallegos movieron en el décimo mes del año 460.145 pasajeros, lo que supone 23.850 menos que en el mismo mes del año anterior, una caída del 4,5% en usuarios.

Sin embargo, el comportamiento fue distinto según el aeródromo. Mientras Santiago y A Coruña experimentaron descensos del 4,7% y del 13,8%, respectivamente; Vigo aumentó su cifra de usuarios.

Por el aeropuerto Rosalía de Castro pasaron en octubre 276.814 pasajeros, 13.137 menos que en el décimo mes del año anterior. En total, se operaron 1.987 viejos y se movieron 311,7 toneladas de mercancía.

Por su parte, el aeropuerto de A Coruña movió a 110.512 pasajeros, 16.102 menos que un año antes. Desde este aeródromo se operaron 1.600 vuelos y se gestionaron 0,9 toneladas de mercancías.

Finalmente, el aeropuerto vigués de Peinador fue el único que mejoró sus cifras en octubre: registró 95.956 pasajeros, un 5,9% más que hace un año. Operó 1.159 aeronaves y 33 toneladas de carga.

Hasta octubre, los tres aeropuertos gallegos, afectados por la marcha de Ryanair, han perdido casi 600.000 pasajeros, lo que supone un descenso del 12,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, han usado alguno de estos aeródromos 4.782.020 pasajeros.