El albergue de O Berbés recibe su peregrino número 50.000 tras cumplir cinco años desde su apertura

Imagen del caminante número 50.000 del albergue de peregrinos de Vigo. - XUNTA

VIGO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El albergue público de Vigo, situado en el barrio de O Berbés, recibió este lunes a su peregrino número 50.000, tras cumplir cinco años desde su apertura en julio de 2021.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la delegada territorial del Gobierno gallego en la ciudad olívica, Ana Ortiz, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, han recibido esta mañana a Mario Rodrígues, el caminante número 50.000 que se aloja en las instalaciones.

Ambos han mostrado su "satisfacción" por la cifra lograda, destacando como un "acierto" que la Xunta decidiese invertir 1,8 millones para dotar a la ciudad de su primer albergue público en el Casco Viejo. "Los números avalan la decisión que tomamos para la rehabilitación de los edificios en un lugar emblemático", han añadido.

Según Ortiz, a día de hoy más de 57.700 peregrinos ya recogieron su Compostela tras pasar por Vigo. "Es una cifra estratosférica, un 22% más que en 2025, cuando hubo 90.000, pero quiero incidir en que el dato real es mucho mayor, ya que cientos de caminantes no recogen su acreditación", ha insistido.