La alcaldesa de A Coruña urge a la Xunta un cambio en su política aeroportuaria tras los recortes de Ryanair

A CORUÑA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcadesa de A Coruña, Inés Rey, ha calificado de "crisis" la decisión de Ryanair de cerrar su base de Santiago y cancelar todos los vuelos a Vigo y ha instado al Gobierno gallego a aplicar una "política aeroportuaria integradora" con la apertura de "nuevas rutas".

"Es una crisis pero ante ella hay una oportunidad para poder abrir nuevas rutas e intentar contactar con más aerolíneas para conseguir destinos internacionales", ha contestado a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras hacer balance turístico de la temporada de verano en la ciudad.

"Creemos en una política aeroportuaria integradora donde tengan cabida los tres aeropuertos y con visión de país", ha insistido la regidora, que ha añadido que en ella "Alvedro juega un papel muy importante".

A este respecto, Inés Rey ha lamentado que esta postura, en su opinión, sea algo "que no ha tenido la Administración autonómica hasta ahora".