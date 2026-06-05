La alcaldesa de Santiago celebra las nuevas conexiones del aeropuerto, que opera ya 17 rutas internacionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha celebrado el inicio de nuevas conexiones en el aeropuerto de Lavacolla y que la ciudad haya sido noticia "casi cada día" esta semana por este motivo. "Tenemos 17 conexiones internacionales con 74 frecuencias y una diversidad de compañías, que era también uno de los objetivos que teníamos", ha manifestado.

Entre las rutas estrenadas, se encuentran Nueva York, Jerez de la Frontera, Ámsterdam y Cork. Además, Lavacolla ha añadido nuevas frecuencias a Dublín y a Frankfurt. En una rueda de prensa celebrada este viernes, la regidora lo ha ligado al "resultado de un trabajo intenso y continuado" realizado por el Ayuntamiento y del que ha excluido a la Xunta, a la que le reclama una "política de impulso" del sistema aeroportuario gallego.

"Frente al ruido, muchas veces lo que da resultado es el trabajo: el trabajo callado, el trabajo por detrás, el trabajo intenso", ha resumido. Además, ha avanzado que el gobierno municipal continúa "negociando" en esta línea, con "reuniones constantes": "Cuando dan buen fruto, es cuando se dicen cara al exterior".

En este sentido, ha aludido a reuniones mantenidas esta semana, como la que el Ayuntamiento impulsó el jueves con el Arzobispado y Turismo de Galicia, en la que se acordó crear una comisión técnica para ordenar los flujos de acceso a la Catedral.

También ha señalado la presencia municipal en el encuentro sobre turismo organizado por la Rede Galabra, en el que se constataron las "principales preocupaciones" de los vecinos y los intereses por preservar los valores culturales, patrimoniales y comunitarios "que hacen de Santiago un buen lugar para vivir y un buen lugar para visitar".

REQUERIMIENTO A LA ADJUDICATARIA DE GARCÍA LORCA

Por otra parte, el Ayuntamiento ha enviado esta semana un requerimiento formal a la empresa adjudicataria de la obra de la obra de reurbanización integral de la rúa de García Lorca en el que le ha advertido de "las consecuencias contractuales de los retrasos", según ha trasladado Sanmartín.

Este ha sido enviado "en prevención" de que puedan existir incumplimientos de plazos y tras constatar que aún no se han retomado los trabajos parados, algo previsto para el 1 de junio. Con todo, la regidora ha apuntado que "hay tiempo suficiente" para retomarlos y que la obra "vaya en plazo", ya que el tiempo de ejecución marcado termina el 22 de abril de 2027.

"Nos preocupa la demora", ha manifestado la regidora, que ha indicado que también se lo ha trasladado a los vecinos, a los que les ha agradecido la "comprensión". Aunque ha recordado que "este tipo de atrasos son constantes", ha remarcado la disposición del ente municipal por mantenerlos informados en todo momento. "Compartimos su malestar", ha añadido.

De este modo, ha recordado que, una vez firmado el nuevo contrato el pasado 11 de mayo y el acta de reinicio el 25 de mayo, las obras podían comenzar "de manera inmediata" en cuanto la empresa presentara el plan de seguridad, el plan de residuos y el plan de desarrollo de los trabajos. Los dos primeros documentos están entregados, pero de la planificación de trabajo solo consta por ahora un borrador.

"En ese borrador, la empresa preveía recomenzar el día 1 de junio y en las semanas previas es cierto que se produjeron movimientos de acopio de materiales. Parecía que las obras iban a comenzar", ha explicado Sanmartín. El Ayuntamiento contactó "reiteradamente" para requerir el plan de trabajo definitivo y realizó una visita el lunes pasado, en la que se constató que la empresa no había retomado los trabajos.

En este contexto, la propia alcaldesa habló con los responsables para recalcar la importancia de que "se agilice todo lo posible" el reinicio. A esta situación ha sumado circunstancias que han concurrido en esta obra, como la aparición de una canalización de fibrocemento del alumbrado público que obligó a modificar el proyecto, con un sobrecoste de 110.000 euros, y paralizar las obras durante la tramitación.