(AMP) Publicada la declaración de los 'entroidos' del oriente ourensano como Fiesta de Interés Turístico

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la resolución de la Secretaría de Estado de Turismo por la que se declaran los 'entroidos' del oriente ourensano (Manzaneda, Vilariño de Conso y Viana do Bolo) como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Ministerio de Industria y Turismo confirmó este título el pasado mes de julio, en reconocimiento al carácter ancestral y los valores culturales, además del gran atractivo turístico de estas celebraciones. Estos tres municipios se agruparon y presentaron una candidatura conjunta, por las características comunes y entrelazadas de sus 'entroidos'.

Los 'Entroidos do Oriente Ourensán' son carnavales tradicionales que se celebran en estas localidades limítrofes entre sí, y los vecinos de cada municipio, agrupados en 'folións' (procesiones), se unen a las celebraciones de los 'folións' de los otros municipios. A modo de embajadas entre aldeas, se concertaban y se siguen concertando visitas e intercambios con 'folións' de otros pueblos.

Uno de los rasgos característicos más importantes y conocidos de estas fiestas son las máscaras y personajes identificativos que cada uno de estos Entroidos tienen en común. En Manzaneda, la tradicional 'mázcara, y la figura del 'boteiro', en Vilariño de Conso y Viana do Bolo.

Se trata de una festividad pagana de carácter ancestral asociada al cambio de estación, con referencias romanas, celtas o griegas, con un gran atractivo turístico, que cuenta con distintas iniciativas para garantizar su promoción, difusión y permanencia en el tiempo, como por ejemplo, el Festival Internacional Mascarada Ibérica ViBoMask que se celebra en Viana do Bolo y Vilariño de Conso, un evento cultural en el que se congregan las más espectaculares Máscaras de Entroido tanto de Galicia como de otros lugares de España y de otros países como Portugal.

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, felicitan aos municipios recoñecidos pola declaración dos Entroidos do Oriente Ourensán como Festa de Interese Turístico, publicada hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE). "Esta distinción honra o esforzo colectivo dos veciños e veciñas que, xeración tras xeración, mantiveron viva a esencia do Entroido nos concellos de Manzaneda, Viana do Bolo e Vilariño de Conso", sinalou Pedro Blanco.

Estes tres municipios agrupáronse e presentaron unha solicitude conxunta para que a festa dos Entroidos do Oriente Ourensán recibiran esta declaración que outorga a Secretaría de Estado de Turismo. Esta petición foi seleccionada en recoñecemento ao seu carácter ancestral e valores culturais e porque son unha celebración de gran atractivo turístico.

FELICITACIÓN DE PEDRO BLANCO

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado que esta distinción otorgada por el Ejecutivo central "reconoce la singularidad de las tradiciones y de la cultura, y pone en valor la identidad gallega". "Quiero felicitar a los ayuntamientos de Manzaneda, Viana do Bolo y Vilariño de Conso, porque la unión y la capacidad para trabajar juntos por un objetivo común, así como la lucha por preservar sus valores culturales, hicieron posible este logro", ha señalado.

El delegado ha incidido es que esta declaración permitirá convertir el oriente ourensano "en un auténtico escaparate de tradición", y será "un revulsivo" para estas zonas, con un importante impulso a la actividad turística.

Además, Pedro Blanco ha destacado que este reconocimiento "honra el esfuerzo colectivo de los vecinos y vecinas que, generación tras generación, mantuvieron viva la esencia del Entroido" en estos tres municipios.