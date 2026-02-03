(AMP) La Xunta pide "no confundir" con los pisos turísticos y subraya que la competencia es autonómica

Archivo - La consellería de Vivenda, María M. Allegue, en declaraciones a los medios, a 23 de octubre de 2025. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha pedido "no confundir" a la ciudadanía en relación con los pisos de uso turístico, después de que el ministerio haya notificado a las plataformas 'on line' más de 3.800 ilegales en Galicia.

A preguntas de los medios de comunicación durante un acto en Santiago, la titular del departamento encargado del área de vivienda de la Xunta ha subrayado que la competencia es autonómica, y ha recordado que el Gobierno gallego tiene una normativa "desde 2017".

Conforme a esa normativa, los pisos de uso turístico, ha señalado, "para poder ser tales", tienen que estar inscritos en el registro autonómico a tales efectos.

En ese marco ha dicho la conselleira que trabaja la Xunta "colaborando" con los ayuntamientos, "toda vez que tienen competencias, por supuesto, para regular qué usos son posibles o no en función de su planeamiento", y en 2025, según sus cifras, "se retiraron" 2.800 viviendas.

Frente a esto, ha apuntado que la normativa estatal aprobada por el Ejecutivo central tiene que ver con el "poder publicitarse". "No podemos confundir", ha incidido Allegue, antes de exponer que, según este texto, los pisos turísticos tienen que estar inscritos en el registro estatal para poder publicitarse.

A mayores, la conselleira ha citado un pronunciamiento de la Unión Europea en "un primer dictamen que establece la obligatoriedad de solo inscribirse en un único registro, para no confundir precisamente". "Contando con que las competencias son autonómicas, la respuesta es muy clara", ha remarcado.