Ampliado hasta el 2 de marzo el plazo para ayudas al fomento de movilidad sostenible vinculadas al enoturismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Galicia ha ampliado el plazo hasta el 2 de marzo para poder solicitar las ayudas que subvencionarán la compra de bicicletas y patinetes eléctricos, así como la dotación de estaciones de reparación y puntos de recargo, en el territorio de las Rutas do Viño de Galicia.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el Diario Oficial de Galicia ha publicado la ampliación del plazo de esta línea que supone una inversión de cuatro millones de euros financiados por los fondos NextGeneration de la Unión Europea en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

La convocatoria tiene como objetivo impulsar, en los territorios de las cinco Rutas do Viño de Galicia, la instalación y puesta en funcionamiento de bicicletas y patinetes eléctricos, estaciones de reparación y puntos de recarga, así como la creación de un sistema de gestión de estos vehículos y la comunicación de las experiencias asociadas.

Las ayudas se dirigen a personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos turísticos de alojamiento y a empresas titulares de bodegas, siempre que cumplan los requisitos establecidos, entre los que figura la localización en el ámbito de las cinco Denominaciones de Origen gallegas --Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras-- y la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta (REAT).

CUATRO LÍNEAS

La subvención se articula en cuatro líneas de actuación, tal y como ha detallado el departamento autonómico. La primera se centra en el establecimiento de estaciones de reparación para bicicletas y patinetes eléctricos y en la creación de puntos de recargo para contribuir a la adaptación al cambio climático del destino, con una dotación de 1,6 millones.

Asimismo, contempla actuaciones de restauración paisajística en las áreas donde se implanten los puntos de recarga, a las que se destinan 400.000 euros.

La siguiente incluye la adquisición de bicicletas y patinetes eléctricos destinados al préstamo, con un presupuesto de 920.000 euros. El tercer eje orienta las actuaciones a la creación e implantación de proyectos digitales para el desarrollo del sistema de gestión de los vehículos eléctricos, con un gasto estimado de 510.000 euros.

Finalmente, se reserva una partida de 545.000 euros para la creación de señalética y para acciones de comunicación e información de las experiencias generadas.