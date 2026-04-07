El BNG ve "un poco surrealista" que el plan del Xacobeo 21 sea "la base", según la Xunta, para preparar el 27

El director de Turismo, Xosé Merelles - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Saleta Chao ve "un poco surrealista" que el plan estratégico del Xacobeo 2021 constituya "la base", según la propia Xunta, "sobre la que se están desarrollando los preparativos" del próximo Año Santo.

De esta manera se ha referido el director de Turismo, Xosé Merelles, en comisión parlamentaria, a la visión "de continuidad" que "abarca también futuras ediciones", en este caso el Xacobeo 2027.

"Efectivamente, el plan habla de darle continuidad al Xacobeo, el Xacobeo es un continuo. Efectivamente, no es un compartimiento estanco que se acaba ahí justo en ese año. Ahora, siguen vigentes los objetivos y las actuaciones de un plan que se redactó en 2019?", ha preguntado la nacionalista.

Merelles, por su parte, ha visto "llamativo que el BNG reclame formar parte de un órgano para un acontecimiento que criticó de forma continua y con este tono de urgencia". "La visión de continuidad está en la propia lógica del plan. No es un evento efímero sino un proceso que madura y que proyecta legado", ha defendido.

En este sentido, ha considerado que la pregunta del Bloque sobre "por qué no existe una comisión idéntica a la de 2021 parte de una premisa errónea", ya que esa comisión "sirvió para definir las líneas estratégicas que hoy se están desarrollando" y "existen ya instrumentos que acreditan que ese trabajo está en marcha".

Al respecto, ha citado "trabajo institucional en materia de patrocinio, marca y beneficios fiscales", entre otros, con una "excelente respuesta de las empresas interesadas".

Por su parte, ha criticado al gobierno local de Santiago por algunas "deficiencias" por ejemplo en el transporte urbano, y ha reivindicado que la Xunta está "trabajando con previsión, planificación, estrategia clara y definida".