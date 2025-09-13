El Bono Turístico podrá gastarse desde este lunes hasta el 25 de diciembre de 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Bono Turístico de la Xunta se podrá utilizar entre el próximo lunes, 15 de septiembre, y el 25 de diciembre de 2025. Cabe recordar que ya no es posible la adquisición de esta ayuda, que se agotó en 3 días desde que se habilitó su descarga durante el mes de julio.

Tal y como recuerda el Gobierno gallego, se descargaron 16.666 bonos que inyectarán al sector 2,5 millones de euros, de los cuales Turismo de Galicia financia el 40%, es decir, 1 millón de euros. El 60% restante lo aporta la persona solicitante.

En la actualidad están adheridos 495 establecimientos de las cuatro provincias: 194 en A Coruña, 91 en Lugo, 63 en Ourense y 147 en Pontevedra. El plazo para que los establecimientos se sigan sumando a esta iniciativa termina el 1 de diciembre.

Pueden unirse aquellos locales y agencias de viajes que tengan un centro de trabajo en Galicia y desarrollen sus actividades dentro del sector turístico vinculado a la comunidad.

Además, debido a la situación de este año tras la ola de incendios, Turismo de Galicia instará mediante acciones promocionales a que los usuarios del bono lo inviertan en establecimientos de ayuntamientos afectados por el fuego, en un intento de reactivar la actividad turística de estas zonas.

La Xunta pretende fomentar con esta iniciativa, surgida en 2020, la "desestacionalización y desconcentración" del destino Galicia a través del fomento de la visita en épocas fuera de la temporada alta.