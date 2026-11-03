Caballero celebra la ocupación "fuera de serie" de los hoteles vigueses en octubre, rozando el 80%

VIGO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado este martes que la ocupación hotelera durante el mes de octubre en la ciudad rozó el %, unos datos "fuera de serie", y que suponen "25 puntos más" que en octubre de 2025.

Así lo ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha apuntado que, según los datos trasladados por los propios hoteles, el 10% de los visitantes procedían de Galicia y el 53% del resto de España.

Mientras, un 37% de visitantes venían del extranjero, siendo el turismo portugués el más numeroso, seguido por viajeros llegados de Estados Unidos, Italia, Alemania y Reino Unido.

Abel Caballero ha señalado que el mes de octubre, aunque tradicionalmente se considere temporada baja, ha dejado en Vigo cifras de ocupación del 80%, en el que ha sido "el mejor octubre en la historia de la ciudad". Por ello, ha concluido que la urbe olívica se ha convertido en "potencia turística".