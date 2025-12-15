Caballero cifra en el 90 % la ocupación en Vigo el fin de semana, algo que "disgusta" a los "antiVigo"

VIGO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cifrado en el 90 % el nivel de ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad el pasado fin de semana, y ha asegurado que esta ocupación "récord" parece que "disgusta" a quienes ha calificado de "antiVigo".

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor ha subrayado el alto nivel de ocupación, no solo en alojamientos, sino también en restaurantes, cafeterías o comercios. Todo ello en una época que, hace unos años, "era temporada bajísima" en Vigo, mientras que ahora se ha convertido dn "temporada altísima".

"El lleno es total en todos los ámbitos de la ciudad. Pero además, llenamos Pontevedra, llenamos Baiona, llenamos O Porriño, llenamos toda el área de Vigo", ha proclamado, al tiempo que ha atribuido esos elevados índices de ocupación al efecto de la campaña navideña: "Todo el mundo viene por la Navidad de Vigo".

El alcalde ha añadido que "los antiVigo", como Rueda, el PP o el BNG, consideran esta situación "un desastre", porque "no quieren que a Vigo le vaya bien" y "les disgustan" las buenas cifras de ocupación.

"Pero lo cierto es que Vigo está viviendo el mejor momento de su historia y una parte importante se le debe a la Navidad, se le debe a lo que estamos haciendo miles y miles de empleos, miles y miles de ingresos de millones y millones y millones y millones y millones de euros en la ciudad", ha sentenciado, antes de augurar, una vez más, que PP y BNG "no van a sacar ni un concejal en las próximas elecciones".