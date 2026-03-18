Caballero, sobre el fondo de la Xunta: "Lo que se necesita son contratos publicitarios con las compañías"

VIGO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha instado este miércoles a la Xunta a aclarar "qué tipo de ayuda" propone llevar adelante con el fondo para estimular las rutas aéreas, ya que, ha dicho, la inversión en promoción en destino "no vale para nada" y lo necesario son "contratos publicitarios con las compañías" que fomenten su implantación.

"¿Qué publicidad necesitamos en Barcelona?", se ha preguntado el regidor, aduciendo que "en Barcelona todo el mundo conoce Vigo y sabe lo que somos Vigo". "Lo que necesitamos en Barcelona no es publicidad, son vuelos", ha añadido.

En contraposición, el alcalde ha señalado que lo necesario son "los contratos publicitarios con las compañías", para que estas "vuelen" a Galicia. "Las compañías ponen vuelos si les das contratos de publicidad", ha apostillado, para difundir de forma directa el destino en sus aviones, mails y revistas.

Por eso, Abel Caballero ha reclamado a la Xunta que "lo aclare". "Si es eso, estamos de acuerdo. Si no es eso, y me temo que no es eso, pues lo vamos a hacer Vigo solos", ha zanjado.