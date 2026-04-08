Caballero insiste en denunciar la "complicidad" de Xunta y PP con el Clúster, en una "labor antiVigo"

VIGO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a denunciar este miércoles la "complicidad" del PP y de la Xunta con el Cluster de Turismo de Galicia "para frenar y que no haya vuelos" desde el aeropuerto de Peinador, y ha censurado que las posiciones de los 'populares' "siguen siendo todo palabras de una cierta admiración hacia el Clúster".

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor ha criticado la "labor antiVigo" de la Xunta y del PP por "decir no a los vuelos del aeropuerto" de la ciudad, y ha criticado que "siguen en la misma línea, amables y encantados con el Clúster".

Abel Caballero ha insistido en que esa entidad "es una plataforma política de la Xunta, pagada por la Xunta", que ha querido "frenar los vuelos de Vigo". "Y si yo no salgo desde aquí, frenarían vuelos en la ciudad de Vigo", ha rematado.

Según Caballero, al PP de Vigo también "le parece bien" la posición del Clúster, a pesar de las declaraciones de la presidenta local 'popular', Luisa Sánchez, que en las últimas horas pidió al Clúster que rectificase y mostró su rechazo a la propuesta de limitar Peinador para vuelos de negocios.

"¿Qué le sucede al PP, a Rueda, a Diego Calvo y al Partido Popular de Vigo? Que no soportan que Vigo sea la primera ciudad turística de Galicia. No lo soportan. No soportan que Vigo tenga que tener vuelos de negocios, vuelos de turismo, vuelos de congresos, todo", ha insistido el alcalde.

Finalmente, el alcalde ha advertido de que el gobierno gallego y la Diputación de Pontevedra tienen que empezar ya a "meterse en su cabeza" que "tienen que pagar vuelos desde Vigo". "Que empiecen ya a girar, porque los vamos a obligar", ha sentenciado.

"MENTIROSO COMPULSIVO"

La presidenta local del PP, Luisa Sánchez, ha censurado que Caballero ponga en su boca palabras que ella no pronunció y ha acusado al regidor de mentir cuando afirma que el PP de Vigo apoyó la propuesta del Clúster. Al respecto, Sánchez ha recordado que ella misma mostró su rechazo y pidió al organismo que retirase su planteamiento.

"Y hoy Abel Caballero dice que el PP de Vigo está a favor del Clúster. Lo que hay que oír", ha proclamado, y ha constatado que el regidor "es un mentiroso compulsivo".

"¿Qué es lo que pasa? Que él quería que la Xunta, la Diputación y el Partido Popular respaldaran al Clúster de Turismo para abrir una nueva guerra política, pero la realidad le estropea la estrategia. Y, como él quiere mantener su estrategia, se inventa otra realidad", ha censurado.