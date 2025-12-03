Caballero reivindica el "tirón" de la Navidad con una ocupación hotelera de más del 70% en noviembre

VIGO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reivindicado el "tirón" de la Navidad en la ciudad, con una ocupación hotelera media del 70,5% durante el pasado mes de noviembre, con fines de semana a casi el 100%.

Según cifras plasmadas por el regidor en un audio enviado a los medios de comunicación, este porcentaje es superior al del año pasado, cuando en noviembre la ocupación hotelera se situó sobre el 68%, insistiendo en que "históricamente" en noviembre era "prácticamente nula".

En cuanto a los lugares de procedencia, Caballero ha dicho que un 12% de los turistas viene de otros puntos de Galicia y un 55% de otros lugares de España. Además, más de un 30% son viajeros internacionales, siendo la mitad de estos de Portugal.

El alcalde ha subrayado los "miles y miles de puestos de trabajo" que se crean gracias a la Navidad en la ciudad, no solo en los hoteles, sino en restaurantes, cafeterías o comercios.