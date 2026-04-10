Caballero tilda de "burla" la propuesta de la Xunta de hacer promoción en destino "sin que haya vuelos"

Denuncia el "servilismo" del Clúster de Turismo y de la CEG porque "tienen miedo" al gobierno gallego VIGO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha calificado este viernes como una "burla" la propuesta de la Xunta de destinar 100.000 euros por cada ruta aérea captada desde los aeropuertos gallegos (con un límite de dos rutas por terminal), y ha subrayado que no puede promocionar un destino cuando "no hay vuelos" para desplazarse a ese destino.

"De nuevo la Xunta de Galicia riéndose de esta ciudad, burlándose de la ciudad de Vigo", ha proclamado el regidor, en declaraciones remitidas a los medios, en la que ha recordado la importancia de Peinador para el mantenimiento de la actividad industrial, de la economía y el turismo en la ciudad y su área.

"Somos una gran ciudad de actividad económica en toda Galicia. Somos la principal ciudad turística de toda Galicia. Y tenemos una enorme demanda de afluencia. Pero no hay vuelos", ha recordado Caballero, que ha apuntado a destinos como Londres, París, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla, "tantos vuelos" que la ciudad "necesita".

Tras volver a denunciar que el gobierno gallego "está pagando vuelos" desde Santiago, ha criticado que ahora la Xunta "dice que no paga vuelos, que lo que van a hacer es publicidad en destino"."Es decir, van a decirle a Barcelona que viaje a Vigo sin aviones", ha ironizado.

Por otra parte, ha calificado como "ridícula" la cantidad propuesta por la Xunta para esa promoción turística, y ha recordado que el coste de operar una ruta es mucho más elevado. "El coste de eso van a ser millones (...), y sin vuelos. Pero ¿para qué haces publicidad sin vuelos? ¿Que van a venir haciendo autostop?", ha insistido.

El alcalde ha remarcado que "si no se paga", no hay vuelos. "¿O se creen que las compañías los van a poner por la cara bonita de la Xunta? No", ha afirmado.

"Van a anunciar algo que no existe, 'Vuela a Vigo' sin vuelos. Es una broma esto", ha proclamado y ha arremetido también contra la Confederación de Empresarios de Galicia por defender que Santiago sea el principal aeropuerto de conexiones internacionales. "¿Por qué Santiago sí y Vigo no?", ha cuestionado.

Finalmente, el regidor ha concluido que estas "estupideces" y "necedades" se deben a que "no quieren que haya vuelos a Vigo y desde Vigo". "Y servilmente el Clúster y la CEG se ponen a las órdenes de la Xunta de Galicia porque le tienen miedo", ha rematado.