CC.OO. exige que las "cifras record" del turismo gallego "reviertan en mejores salarios y empleo de calidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El turismo gallego está atravesando "uno de los mejores momentos de su historia reciente", ha explicado el secretario xeral de CC.OO. Servizos, Iván Cordeiro, aludiendo a datos del INE, y tiene como su "gran desafío" el "garantizar que este crecimiento se traduzca en empleo de calidad y en condiciones laborales que permitan atraer, cualificar y retener profesionales".

"El debate sobre el futuro del turismo debe atender a la calidad del empleo y no limitarse a las cifras de visitantes o pernoctacións", ha subrayado el sindicalista.

Durante el primer cuatrimestre de 2026 se registraron más de 2,4 millones de pernoctaciones, la cifra más elevada de la serie histórica para este período, con un incremento del 3,5% respecto al año anterior. Además, los indicadores económicos del sector siguen mostrando una evolución positiva: los ingresos hoteleros aumentaron un 7,5%, mientras que el ingreso medio diario por habitación (ADR) creció un 5,5% y el ingreso por cuarto disponible (RevPAR) un 8,9%.

En cuanto a las quejas por parte de los empresarios señalando las dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo, el secretario xeral de CC.OO.-Servicios responde que este problema "no se debe a la falta de personas dispuestas a trabajar, sino a la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales que se ofrecen".

"Estamos ante un sector que sigue creciendo y transformándose. Por eso es imprescindible planificar su desarrollo desde una perspectiva que sitúe a las personas trabajadoras en el centro de las políticas turísticas", apunta Iván Cordeiro.

El sindicato sostiene que un turismo "competitivo y de calidad" requiere invertir en la cualificación profesional del personal, impulsar la formación continua, mejorar la organización del trabajo y adaptar las plantillas a las necesidades reales del sector. Pero advierte de que "ninguno de estos objetivos será posible sin una mejora efectiva de las condiciones laborales y salariales". "No hay profesionalización sin salarios dignos ni fidelización del talento sin estabilidad laboral", ha resumido Cordeiro.

CCOO-Servizos reclama, por eso, que las organizaciones empresariales aprovechen el "buen momento económico que vive el turismo gallego" para "desbloquear la negociación colectiva, paralizada desde hace más de un año en las provincias de A Coruña y Lugo".