A Coruña defiende un modelo sostenible de crecimiento en el V Seminario de Experiencias en Turismo

El concejal de Economía y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage, participa en una jornada sobre turismo
El concejal de Economía y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage, participa en una jornada sobre turismo - ANDY PÉREZ
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 17 abril 2026 17:08
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A CORUÑA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de A Coruña y primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, ha participado este viernes en el V Seminario de Intercambio de Experiencias en el Ámbito del Turismo.

En ella ha defendido un modelo sostenible de crecimiento. Ha sido ante representantes institucionales, profesionales y personal experto del sector turístico de Galicia y Portugal.

La misma ha tenido como objetivo la reflexión conjunta para conseguir llegar a un modelo de crecimiento que sea sostenible y respetuoso con el territorio.

"Se trata de encontrar el equilibrio y avanzar hacia una forma de hacer las cosas que sea beneficiosa para todo el mundo", ha remarcado el edil para incidir en la importancia de mantener la "esencia".

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