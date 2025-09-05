El delegado del Gobierno pide a la Xunta no ponerse "de perfil" y "actuar" ante la salida de Ryanair

Archivo - Un avión de la aerolínea Ryanair en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado al Ejecutivo autonómico a que se "ponga al frente de las responsabilidades" y trabaje "conjuntamente" con los municipios afectados por la salida de Ryanair de la comunidad para "abrir nuevas vías turísticas".

"Es bueno que hable con los ayuntamientos que piden la implicación de la Xunta y que la Consellería correspondiente se moje", ha señalado para incidir en que "tiene que actuar, ponerse en marcha y no de perfil".

Asimismo, ha añadido que esta salida de la compañía aérea es "absolutamente injustificable". Lo ha hecho en declaraciones a los medios ante la Delegación del Gobierno y tras un minuto de silencio para condenar el asesinato machista de Rosalía, de 54 años, acontecido en Granada el pasado 24 de agosto y declarado Violencia de Género.

Blanco ha insistido en que la Xunta "lo que debe hacer es, más que justificar ese tira y afloja -- de Ryanair --, ponerse al frente y trabajar, no ausentarse ni confrontar con el Gobierno" y ha incidido en que el Ejecutivo central está "apostando por las infraestructuras, también las aeroportuarias".

TRENES

En este sentido, cuestionado por la implantación del Plan de tren de cercanías, ha asegurado que se va a presentar "de carácter inmediato" y sobre él ha recalcado que es "importante para toda Galicia".

"Cuando tengamos el plan hablaremos de las necesidades que ahora surgen", ha añadido para apuntar que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confirmó este jueves que "ese compromiso que tenía para el último trimestre del año va a ser incluso mucho antes, la semana que viene lo veremos". "Cumplimos", ha apostillado.