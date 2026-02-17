La Diputación celebra la hermandad entre Baiona y Poio para impulsar la Arribada y el Día de Colón

Imagen de la firma del convenio. - DEPUTACION PONTEVEDRA

VIGO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha celebrado este martes la hermandad entre los ayuntamientos de Baiona y Poio para trabajar conjuntamente en la proyección y divulgación de la Fiesta de A Arribada y del Día de Colón.

Para el presidente provincial, este acuerdo supondrá un impulso para el turismo y la cultura de las Rías Baixas, lanzando un mensaje al mundo de que "los dos hitos más importantes de la historia de la humanidad tuvieron su epicentro en la provincia de Pontevedra".

"En este acto sale muy reforzada la provincia porque sirve para poner en valor estas dos fiestas, pero también la tradición marinera, la gastronomía y la belleza de estas dos localidades. Además, en nuestra estrategia de turismo, este acuerdo permite avanzar en la apuesta por la desestacionalización y descentralización", ha añadido López, según recoge la Diputación en un comunicado.

Fue precisamente en el salón de actos del Pazo Provincial donde se reunieron el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y el regidor de Poio, Ángel Moldes, acompañados de López, entre otros, para firmar este acuerdo.

Con una vigencia de cuatro años, su objetivo es realizar un intercambio cultural con la presencia de los dos ayuntamientos en cada una de las fiestas y acciones divulgativas en centros educativos.

"Es la forma de potenciar Baiona y Poio, dos ayuntamientos que tienen características especiales como su historia y su cultura, con un puerto deportivo o museos relacionados con la navegación", ha destacado Almuiña.

Por su parte, Moldes ha reivindicado la importancia de poner en valor estas dos fiestas y trasladar la "marca de la provincia y de turismo Rías Baixas", con dos celebraciones que "no muchos territorios pueden presumir" de tener.