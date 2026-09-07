La Diputación de A Coruña concede ayudas a entidades y asociaciones para impulsar la competitividad

A CORUÑA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña ha confirmado la resolución definitiva del programa de subvenciones del departamneto de Turismo, dirigidas a entes de gestión, asociaciones, mancomunidades y consorcios turísticos.

Las mismas, informa, están dirigidas a la mejora de la calidad, la competitividad y actividades turisticas de la provincia de A Coruña. Este año se beneficiarán 19 entidades, con un reparto de 2,2 millones de euros.

En un comunicado, el vicepresidente provincial y titular de Turismo, Xosé Regueira, destaca que la resolución definitiva "refuerza el modelo turístico por el que apuesta la Diputación: un modelo de calidad, sostenile, descentralizado y respetuoso con el territorio".

En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, han firmado un convenio de colaboración para ejecutar las obras de mejora de la seguridad viaria en la carretera provincial DP-5905, que conecta la DP-3802 con el núcleo de Poulo.