Diputación de Ourense promueve en la UVigo el "turismo policéntrico" como alternativa al de masas

Archivo - La Diputación de Ourense y la asociación Eixo Atlántico celebran jornadas en el Campus de Ourense de la Universidad de Vigo para promover el "turismo policéntrico" - DIPUTACIÓN DE OURENSE - Archivo

OURENSE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense ha promovido este martes en unas jornadas celebradas en el Campus de Ourense de la Universidad de Vigo el "turismo policéntrico" como un "modelo alternativo al turismo de masas" y basado en la "identidad del territorio" y en el "respeto activo por su patrimonio, paisaje y habitantes".

En concreto, la propuesta se enmarca en el proyecto 'Interreg Atlantic Area Post' (Estrategia de Turismo Sostenible Policéntrico), cofinanciado por la Unión Europea, en el que participan conjuntamente la administración provincial y un partenariado conformado por la asociación Eixo Atlántico, el Inorde y otras entidades de Portugal, Irlanda y Francia.

Tal y como ha trasladado la Diputación en un comunicado, el proyecto busca fomentar el turismo como una "actividad económica sostenible", previniendo efectos negativos que derivan de una "gestión inadecuada", como "presión sobre el territorio, "deterioro del patrimonio natural y cultural" o "deterioro de la calidad de vida de los habitantes".

Así, el proyecto introduce dos conceptos principales: "turismo policéntrico" y "turismo de autor", encaminados a "ofrecer productos adaptados a las preferencias individuales de los visitantes" para crear una "relación equilibrada entre turistas y territorio" y evitar, así, la "turismofobia".

Según ha señalado la administración provincial, el "turismo policéntrico" propone la distribución del sector a partir de los "grandes polos de atracción", recurriendo a la articulación de las visitas y pernoctas a "localidades y recursos con gran valor cultural, arqueológico, natural o gastronómico", para "fomentar viajes de larga distancia en esos lugares", entre ellos, ha destacado, Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, Lugo u Ourense.

Asimismo, la Diputación ha avanzado que el proyecto piloto se desarrollará y aplicará en la zona de Valdeorras-Ribeira Sacra, para "probar en la provincia de Ourense la validez de la estrategia de turismo sostenible policéntrico".