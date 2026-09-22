La Diputación reservará 400.000 euros en su presupuesto de 2027 para captar nuevas rutas en Peinador

Luisa Sánchez este martes en la CEP. - DIPUTACIÓN

VIGO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha avanzado al tejido empresarial que el ente provincial reservará 400.000 euros en su presupuesto de 2027 para captar nuevas rutas para el aeropuerto de Vigo.

Así lo ha señalado Sánchez ante una treintena de miembros de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) en el marco de una reunión en la que les ha explicado los detalles del Pacto por Peinador y ha escuchado las propuestas del sector, que solicita mejores conexiones con Madrid y nuevos enlaces con ciudades como Frankfurt, París o Londres.

"No queremos diseñar las rutas desde un despacho o de forma unilateral. Queremos saber qué necesita realmente el tejido económico de nuestro territorio", ha apuntado Luisa Sánchez, según recoge la Diputación en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, ha agradecido a Sánchez este encuentro, lamentando que "no hay frecuencias ni destinos" por lo que "hay que hacer algo para revertir esta situación".

Al respecto, Sánchez ha indicado que se habla mucho de "turismo y ocio" pero también hay que hablar de "empresa y negocio". "Los aviones tienen que llegar llenos pero también tiene que marchar llenos. La competitividad pasa por disponer de una ruta aérea directa allí donde hay una reunión de trabajo, un congreso o una feria sectorial. Las empresas pierden tiempo y dinero cuando tienen que hacer escalas o se ven obligadas a despegar desde Oporto", ha sentenciado.