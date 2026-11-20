Credencial del Peregrino para 2027 - CATEDRAL DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Acogida al Peregrino ha presentado este viernes, 20 de noviembre, la Credencial del Peregrino en su tirada especial con motivo del Año Santo Compostelano 2027.

Tal y como ha trasladado la Fundación Catedral de Santiago en nota de prensa, la credencial ha sido diseñada siguiendo los elementos gráficos elegidos para el próximo jubileo, como son el logotipo, la tipografía y los colores, así como el lema 'Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría', tomado del Evangelio de San Mateo.

La Credencial es expedida por la Catedral de Santiago y es el documento oficial y necesario para la obtención de la Compostela, que acredita haber cumplido la peregrinación al sepulcro del Apóstol Santiago.

La edición para este 2027 ya se puede conseguir en la Oficina de Acogida al Peregrino o en otras instituciones autorizadas por la Catedral de Santiago para su distribución, tales como parroquias, cofradías y Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.