El empleo turístico crece en Galicia un 1,6% en el primer trimestre, hasta 119.867 ocupados

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico comenzó el año con un total de 119.867 ocupados en Galicia, lo que supone un 1,6% más que en el primer trimestre de 2025, según datos publicados este lunes por Turespaña, recogidos por Europa Press.

De esta manera, el incremento registrado en la Comunidad es inferior al de la media nacional, ya que en el total de España el empleo turístico subió entre enero y marzo un 5,3%, superando los 2,93 millones de ocupados.

Del total de trabajadores del sector turístico gallego, más de 93.000 eran asalariados y casi 26.800, autónomos, subiendo un 6,4% y cayendo un 4,9%, respectivamente. Así, el peso del sector turístico gallego en cuanto al empleo a nivel nacional es del 4,1%.

A nivel nacional, el empleo turístico comienza el año con un total de 2,93 millones de trabajadores ocupados, lo que supone un 5,3% más que en el mismo periodo de 2026 impulsado por el crecimiento del empleo indefinido y la reducción de la temporalidad.

Entre enero y marzo de 2026, según los datos publicados hoy por Turespaña, las actividades vinculadas al turismo registraron 146.631 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 13,2% del empleo total de la economía española.

Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 11,3%, 0,8 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En este primer trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en agencias de viajes, donde el descenso fue del 15,4%. Así, en hostelería el incremento fue de 4,2%, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de alojamiento (7,9%), como de los servicios de comidas y bebidas (3,1%).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2,4 millones, registrando un aumento interanual del 6,9%. Continúan así las subidas interanuales de los diecinueve trimestres anteriores. Estos asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (7,1%), hostelería (5,3%) y otras actividades turísticas (12,5%).

En hostelería aumentaron tanto los servicios de alojamiento, como los de comidas y bebidas. Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un descenso del 14%. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 84,8%, 1,3 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre del año anterior.