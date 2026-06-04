Un estudio revela que el 77% de los turistas en Santiago no son peregrinos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 77% de los turistas que visitan Santiago no son peregrinos, realizan un gasto medio de 25 euros al día --ligeramente por encima del de los residentes-- y perciben la zona vieja de la ciudad no como un barrio real, si no como un "espacio deshabitado".

Esas son las conclusiones que se desprenden de un estudio realizado por la Rede Galabra de Estudos na Cultura, de la que forma parte profesorado de la USC, y que acaba de presentar los resultados de una investigación que ha analizado población local, comercio y personas visitantes de Compostela para conocer más en detalle su interacción.

La primera cuestión que desmonta el informe es que "el turismo que llena las calles de Santiago no procede del Camino". De hecho, en las encuestas realizadas entre 2022 y 2023 a visitantes se refleja que más de 77% no son peregrinos, frente al 22,7% que sí lo son.

Sobre su experiencia en la ciudad, la encuesta revela que descubren "una ciudad humana y acogedora, valorando su escala y vida real más allá de las grandes piedras monumentales". La Catedral y su entorno monopolizan la mayoría del turismo.

No obstante, los visitantes no consideran mayoritariamente la zona vieja como un barrio real, si no como un "espacio deshabitado". Con ello, el informe establece una correlación clara: "Si el turismo expulsa al vecino, el turismo percibe un barrio fantasma".

En lo relativo a su vínculo con el comercio local, el análisis evidencia que el turista "consume y mira escaparates, pero lo hace mientras deambula, no como objetivo previo".

COMERCIANTES Y POBLACIÓN LOCAL

En las encuestas se refleja una "sensación generalizada" de que el casco histórico sobrevive "gracias al turismo". De hecho, más de la mitad de los comerciantes señalan que el visitante gasta más dinero que las personas locales.

Sin embargo, los datos indican que el 58,5% de los comercios viven del consumidor local. La única diferencia radica en el volumen de gasto: una media de 25 euros diarios por parte de los turistas, frente a los 20 euros diarios de los locales.

Por otra parte, algo más de 51% de la población compostelana preferiría otro modelo de turismo. Finalmente, existe un "enorme consenso local" al respecto de que la zona vieja no debería destinarse solo al turismo.