Eurostars alcanza los 25 establecimientos en Galicia tras adquirir un hotel balneario en Allariz (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, acaba de alcanzar los 25 establecimientos en Galicia tras adquirir el Vila de Allariz Hotel & Balneario, ubicado en dicha localidad ourensana.

Tal como ha informado la compañía en un comunicado, el hotel (antiguo Oca Vila de Allariz Hotel Balneario) tiene una categoría de 4 estrellas y se integra en régimen de propiedad.

"El Eurostars Vila de Allariz Hotel & Balneario 4 estrellas se erige en pleno corazón de una zona declarada Reserva de la Biosfera en 2005. Sus instalaciones disponen de amplios jardines, terraza, restaurante, cafetería, gimnasio y se convierten en espacio ideal para la celebración de eventos de la más diversa índole, merced a su salón polivalente con capacidad para más de 400 personas", ha apuntado la empresa.

Asimismo, el hotel dispone de un "completo circuito termolúdico" con piscina con cascada de cuatro metros, camas de agua, sillones de burbujas o sauna seca, entre otros.

"Con esta nueva apertura, Eurostars Hotel Company refuerza su liderazgo en Galicia, donde ya suma 25 establecimientos. La cadena hotelera mantiene una sólida presencia en toda la comunidad autónoma, con 10 hoteles en la provincia de Pontevedra, 9 en A Coruña, 3 en Lugo y, con esta incorporación, 3 en Ourense", ha añadido la firma.