Eurostars, de Hotusa, abre un hotel de cinco estrellas en el histórico Palacio de la Tinta, en Málaga

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía en funciones, Arturo Bernal; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, han visitado el hotel Áurea Palacio de la Tinta cinco estrellas, acompañados por el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López; la directora corporativa, Marina López; y la directora de inversión, desarrollo y financiero del Grupo, Clara López.

Bernal ha destacado que "es un día de fiesta, es un día en el que no solamente agradecemos el esfuerzo tan importante que hace una cadena como Eurostars Hotel Company por establecer aquí uno de sus nuevos hoteles". Ha valorado, además, que Andalucía sea la región en la que se ha convertido en el primer operador con más de una treintena de establecimientos, media de decena de ellos con cinco estrellas.

"Este grupo apuesta por la calidad, un factor imprescindible para dar forma al modelo turístico que hemos implantado en Andalucía", ha valorado el consejero, que ha destacado que "siempre es una buena noticia la llegada de un nuevo hotel a Andalucía".

El hotel, denominado Áurea Palacio de la Tinta, se localiza en un enclave histórico de Málaga. Asimismo, Bernal ha recordado los orígenes de este edificio, que hace más de un siglo era el lugar al que se trasladaba la tinta para expedir a mano los billetes de los Ferrocarriles Andaluces.

De igual modo, ha destacado que se recupere un edificio histórico, en el que es, ha dicho, "un proyecto que refuerza el turismo de excelencia y a la Costa del Sol como referente internacional". "Málaga sigue avanzando y Andalucía sigue liderando", ha dicho.

"Para nosotros es un grandísimo honor y satisfacción tener aquí un hotel de estas características que contribuye a poner en valor y a potenciar ese modelo de turismo sostenible que pretendemos para Andalucía y agradezco, sin duda, el esfuerzo tan importante que ha hecho Amancio, que ha hecho su cadena, que hacen sus profesionales para estar al máximo nivel y otorgar a Málaga también esa medalla del turismo premium y de la sostenibilidad", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado que el hotel abrió hace unas semanas y "es motivo de alegría para Málaga".

"En Málaga queremos crecer en excelencia, en calidad y no en cantidad, lo venimos diciendo de hace años y eso supone que los espacios, edificios que son idóneos para hoteles, que no son tantos en Málaga, hagan una apuesta por hotel de cinco estrellas y es lo que ha hecho la cadena Eurostar", ha valorado.

De igual modo, ha destacado, durante la visita, que "lo que hemos visto del edificio está hecho con un gran respeto a la historia de este edificio tan singular". "Deseo una larga vida y muchos éxitos a este hotel para bien de su cadena, pero para bien también de la ciudad de Málaga", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha afirmado que "Málaga y la Costa del Sol viven un momento histórico de transformación" y ha subrayado que "no buscamos simplemente batir récords de ocupación, sino que nuestro objetivo es liderar la rentabilidad y la excelencia".

"En la provincia contamos con 30 hoteles de cinco estrellas que suman 10.879 plazas, lo que representa ya el 10% del total y un crecimiento del 35% en cinco años (había 8.034 plazas en el año 2021), y ese dato es el mejor indicador de que los viajeros más exigentes eligen Málaga y la Costa del Sol por nuestra oferta de alta gama", ha manifestado Salado, que ha añadido que, además, Málaga capital se ha consolidado como un referente indiscutible del segmento premium, estrategia que se ve impulsada con la llegada de Áurea Palacio de la Tinta 5 estrellas.

PROYECTO

Durante el recorrido institucional, las autoridades han conocido de primera mano el proyecto de rehabilitación que ha permitido recuperar el histórico Palacio de la Tinta, un edificio de 1908 situado frente a la playa de La Malagueta y convertido recientemente en un establecimiento de cinco estrellas integrado en la colección Áurea Hotels de Eurostars Hotel Company.

Amancio López ha compartido que "el Áurea Palacio de la Tinta es un proyecto que representa la marca Áurea Hotels perfectamente: recuperar edificios con un gran valor histórico para devolverlos a la ciudad, convertidos en espacios capaces de generar actividad económica, atraer visitantes y contribuir al posicionamiento internacional del destino".

Andalucía es "clave" para la estrategia de Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera con mayor número de hoteles en la comunidad, siete de ellos en Málaga. En este sentido, Amancio López ha apuntado que "Málaga vive uno de los momentos más relevantes de su historia reciente desde el punto de vista turístico, cultural y empresarial".

"Estamos orgullosos de formar parte de esta transformación mediante un proyecto que pone en valor uno de los inmuebles más singulares de la ciudad" y ha recalcado la necesidad de trabajar conjuntamente sector público y privado "para garantizar un crecimiento turístico sostenible y de excelencia".

El recorrido ha finalizado en la cuarta planta del establecimiento donde se sitúa el restaurante Asador Contrapunto, el piano bar, la terraza panorámica y la piscina exterior, espacios concebidos para ofrecer una experiencia abierta tanto a huéspedes como a residentes y visitantes de la ciudad.

EDIFICIO HISTÓRICO

Construido en 1908 por el arquitecto Julio O'Brien, el Palacio de la Tinta constituye uno de los ejemplos más destacados del modernismo de influencia francesa conservados en Málaga. Originalmente concebido como sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, posteriormente acogió distintas instituciones públicas vinculadas a la gestión hidráulica andaluza.

La rehabilitación del inmueble ha preservado elementos de gran valor patrimonial, como su fachada histórica, el Patio de los Naranjos o la escalera principal, al tiempo que ha incorporado una propuesta hotelera de alta gama inspirada en el universo creativo de Pablo Picasso.