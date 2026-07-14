Exceltur apunta a "buenas perspectivas" turísticas para el verano en Galicia, con un aumento del 5%

Archivo - Turistas pasean por la playa de Las Catedrales, a 15 de agosto de 2021, en Ribadeo, Lugo, Galicia (España). La playa de Las Catedrales o As Catedrais se mantiene como uno de los principales atractivos turísticos de la costa lucense. El entorno t - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Execeltur apunta a unas "buenas perspectivas" turísticas para el verano en Galicia, en donde se prevé un aumento en ventas del sector del 5,2%, dos puntos por encima de la media española del 3,2%.

En un comunicado, señala que el sector turístico español "da muestras de su resiliencia" e intensifica sus ritmos de crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2026 hasta el +3,4%.

Señala que "la imagen de seguridad y los atractivos de España como destino han superado los efectos negativos sobre la renta disponible para viajar de familias y empresas, consecuencia del conflicto de Oriente Medio".

La positiva evolución de las ventas de las empresas turísticas españolas (crecen un +4,2% en el segundo trimestre) "no se trasladarán en la misma intensidad a sus resultados por el intenso crecimiento de sus costes" (+6,9% en carburantes, 5,9% la energía y +6,0% en suministros).

Los empresarios turísticos españoles esperan un verano positivo, con un crecimiento de las ventas del +3,2%, con una ligera desaceleración respecto al segundo trimestre (+4,2%). Destacan los destinos del Mediterráneo peninsular, los destinos urbanos y las comunidades de interior.

El Mediterráneo peninsular (Comunidad Valenciana +12,5%, la Región de Murcia +9,5% y Cataluña +5,9%), los destinos urbanos y de interior (Madrid +7,2%, Extremadura +9,2% y Castilla-La Mancha +7,9%) lideran las previsiones de crecimiento de las ventas de las empresas turísticas para el verano, con "buenas perspectivas" para la España Verde (Galicia +5,2%, Asturias +4,5%, País Vasco +3,9% y Cantabria+1,8%). Los archipiélagos (Baleares +0,8% y Canarias +0,3%) y Andalucía (+1,0%) anticipan un menor dinamismo respecto al que ya fue un muy buen verano de 2025.