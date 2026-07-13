Facua critica el apoyo de europarlamentarios españoles a la reforma que no garantiza maleta gratis en cabina

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha criticado este lunes que los europarlamentarios de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG, EH Bildu, PNV, PP y Vox hayan votado a favor de la reciente reforma de los derechos de pasajeros que, entre otras medidas, no garantiza el derecho de los viajeros a embarcar con una maleta sin sobrecostes, aunque obligará a las aerolíneas a ofrecer el precio del billete con maleta de mano como primera opción en las búsquedas 'online'.

Tal y como ha indiciado en un comunicado, la única eurodiputada española que votó en contra fue Nora Junco, que recientemente abandonó la formación SALF.

Especialmente, Facua considera "incomprensible" la postura de los representantes de PSOE (20 votos a favor) y Sumar (uno a favor y dos no asistieron), ya que, a su juicio, contradice el posicionamiento del Gobierno a nivel nacional, después de la multa histórica de 179 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a cinco compañías, precisamente, por vulnerar presuntamente la legislación vigente hasta ahora al cobrar por viajar con la maleta de mano en cabina, entre otras irregularidades.

Desde la organización ha calificado, además, como "bochornosa" esta "concesión a los intereses del lobby de las compañías aéreas", pues cree que la medida supone "un retroceso" en derechos y un perjuicio económico para los pasajeros, ya que "se traducirá en un encarecimiento de los billetes de avión al tener que pagar por viajar con maleta".

En España, el cobro por el equipaje de mano ha sido reiteradamente cuestionado por los tribunales. Según Facua, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya estableció en 2014 que el equipaje de mano razonable constituye un elemento indispensable del transporte de pasajeros y, por tanto, no puede ser objeto de un suplemento adicional cuando cumple requisitos razonables de peso y dimensiones.

Hasta la fecha, son 15 las sentencias que Facua ha ganado en tribunales contra las aerolíneas por el recargo irregular del equipaje de mano.

El pasado 7 de julio, el pleno del Parlamento Europeo validó la mencionada reforma con 646 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. Queda aún que los Veintisiete formalicen también su visto bueno a principios de agosto para que el reglamento actualizado pueda entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE), momento a partir del cual los países tendrán un año para trasladar a su legislación el nuevo marco.