La Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova de Arousa, declarada de Interés Turístico Nacional

PONTEVEDRA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha resuelto favorablemente la declaración de la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova de Arousa (Pontevedra), como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que pone en valor su arraigo social, su trayectoria histórica, su singularidad y su contribución a la promoción turística, cultural y gastronómica de España.

La declaración reconoce una celebración que, desde su creación en 1994, ha experimentado una evolución constante hasta convertirse en una de las principales citas gastronómicas de Galicia y en un destacado escaparate de los productos del mar vinculados a la ría de Arousa, apunta el ministerio.

Celebrada cada año durante el segundo fin de semana de agosto, reúne a miles de visitantes atraídos por una programación que combina la exaltación gastronómica con actividades culturales, musicales, deportivas y de divulgación del patrimonio marinero.

En su última edición congregó a más de 15.000 asistentes y superó los 5.000 comensales en la carpa gastronómica, consolidando su capacidad de atracción turística y su repercusión más allá del ámbito autonómico.

Con esta distinción, Galicia cuenta ya con 13 Fiestas de Interés Turístico Nacional y 14 Fiestas de Interés Turístico Internacional.

CRITERIOS DE CONCESIÓN

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha valorado especialmente la vinculación de esta fiesta con la identidad y la historia de Vilanova de Arousa, un municipio estrechamente ligado al mar y a la actividad pesquera, marisquera y bateeira.

La celebración constituye un homenaje al trabajo de generaciones de profesionales del sector y contribuye a la difusión de dos de los productos más representativos de la gastronomía gallega: el mejillón y el berberecho, recuerda el Ministerio.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la continuidad de la celebración durante más de tres décadas, su capacidad para involucrar a la población local, la colaboración entre administraciones, entidades y sectores productivos, así como la existencia de una adecuada infraestructura turística que garantiza la acogida de visitantes y favorece el desarrollo de la actividad económica vinculada al turismo.